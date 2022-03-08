Gençlerbirliği ve Eskişehirspor kadın futbol takımlardan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel dostluk maçı

Gençlerbirliği Kadın Futbol Programı, en ciddi sınavına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlen özel organizasyonda Eskişehirspor karşısında çıktı. Gençlerbirliği'nin davetlisi olarak İlhan Cavcav Tesisleri'ne gelen Eskişehirspor ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü birlikte kutlamanın sevincini yaşayan başkent ekibi futbolcuları dostça geçen mücadelenin keyfini çıkardı. Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'nı bu önemli günde Başkan Vekili Arif Ölmez, Stadyum ve Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Talip Çankırı, Kulüp Genel Müdürü Ergun Maraşlı, Sportif Direktör Baki Mercimek ve A Takım Teknik Direktörü Metin Diyadin de yalnız bırakmadı. İki takımın futbolcuları sahaya 'Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun' ortak pankartıyla çıktı.

Bilge Nur Karatut Tekden: "Sporcularımız ve biz çok heyecanlıyız"

Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımının Teknik Direktörü Bilge Nur Karatut Tekden, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapılan organizasyonla ilgili konuşarak, "Bugün ilk defa ciddi bir maça çıktık. İlk kez profesyonel bir takımın altyapısıyla maç yapacağız. Sporcularımız ve biz çok heyecanlıyız. Bugünün amacı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bunun için düzenledik bu organizasyonu. Dostluk ve kardeşlik içinde geçeceğine inanıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için de şunu söylemek istiyorum; kadınların her alanda eşit mücadele ettiği bir dünya olmasını istiyoruz. Bunun için de kadın takımımızla destek veriyoruz. İnşallah kadınlarımız ve sporcularımız için çok daha güzel şeyler olacak" dedi.

Pınar Konca: "Bizler kendi çabalarımızla bir yerlere geleceğiz ve çocuklarımızı bir yerlere taşıyacağız"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Pınar Konca ise müsabakanın anlamına dikkat çekerek "İki Anadolu takımının kadın futbolu için bir araya gelmesinden dolayı biz çok mutlu olduk. Davet beni ve sporcularımı çok mutlu etti. Kadınlar Günü, o günü bu günü değil dostluk günü olarak görelim. Sadece kadınlar için değil tüm insanlık için gerekli. Buna çok ihtiyacımız var. Anlayışa, merhamete, sabra ihtiyacımız var. İnşallah bugün sporun da yardımıyla bunu sahada göstereceğiz. Bizler kendi çabalarımızla bir yerlere geleceğiz ve çocuklarımızı bir yerlere taşıyacağız. Amacımız zaten onların bir meslek sahibi olmaları ya da iyi bir geleceğe sahip olmaları" değerlendirmesinde bulundu.