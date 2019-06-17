Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği’nde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımları da yapıldı.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımları da yapıldı.
İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Başkan Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İlk bölümü basın mensuplarına açık olan toplantı daha sonra gazetecilerin salondan ayrılması ile devam etti.
Toplantı sonunda yapılan açıklamada öncelikli olarak görev dağılımının ve gündeme dair değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.
Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı şu şekilde oldu:
Başkan: Murat Cavcav
Başkan Vekili: Arif Ölmez
Genel Sekreter: İlke İğrek
Sayman: Murat Öngelen
İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Şahin Kartal
Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Garip Ayaz
Basın Sözcüsü: Musa Samur
Altyapıdan Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Kerem Doğan
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Merdan Hürmeydan
Bülent Üstündağ
Mehmet Emin Gür
H. Kemal Yurttakalan
Osman Kaçar
Mahmut Alanya
Canpolat Aras
Özgür Erdem İncesu
Talip Çankırı
Kadir Kudret Hatipoğlu
Ersin Özel