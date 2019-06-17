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Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği’nde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımları da yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımları da yapıldı.


İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Başkan Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İlk bölümü basın mensuplarına açık olan toplantı daha sonra gazetecilerin salondan ayrılması ile devam etti.


Toplantı sonunda yapılan açıklamada öncelikli olarak görev dağılımının ve gündeme dair değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.



Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı şu şekilde oldu:


Başkan: Murat Cavcav


Başkan Vekili: Arif Ölmez


Genel Sekreter: İlke İğrek


Sayman: Murat Öngelen


İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Şahin Kartal


Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Garip Ayaz


Basın Sözcüsü: Musa Samur


Altyapıdan Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Kerem Doğan


Yönetim Kurulu Üyeleri:


Merdan Hürmeydan


Bülent Üstündağ


Mehmet Emin Gür


H. Kemal Yurttakalan


Osman Kaçar


Mahmut Alanya


Canpolat Aras


Özgür Erdem İncesu


Talip Çankırı


Kadir Kudret Hatipoğlu


Ersin Özel

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