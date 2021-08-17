Gençlerbirliği yönetiminden Anıtkabir'e ziyaret

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün yeni yönetimi Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

10 Haziran'da gerçekleşen kongrede göreve gelen Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, yönetim kurulu, divan kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu üyeleri ve A takım ve altyapı futbolcuları temsilen oluşturulan heyet ile Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında Başkan Akdaş, Atatürk'ün mozalesine çelenk bıraktıktan sonra heyet saygı duruşunda bulundu.

“Cumhuriyetin ve başkentin takımı olmakla her zaman övünüyoruz”

Anıtkabir özel defterine yazdığı yazıda Türk futbolunu hak ettiği seviyelere çıkarmak için ellerinden gelen gayreti göstermeye ant içtiklerini belirten Akdaş, “Sevgili Atamız, Kurduğun Cumhuriyetle yaşıt olmanın gururunu her zaman yaşıyor, Cumhuriyetin ve başkentin takımı olmakla her zaman övünüyoruz. Senin ilkelerinden bir gün dahi vazgeçmeden, dün ve bugün olduğu gibi yarın da göstermiş olduğun yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizle birlikte, milletimizle el ele 100. yılımıza yürüdüğümüz bu yolda, Türk futbolunu hak ettiği seviyelere çıkarmak için elimizden gelen gayreti göstermeye ant içiyoruz. Sizi özlüyor, şükran ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.