Gençlerbirliği, Zargo Toure'yi duyurdu

Gençlerbirliği, son olarak Trabzonspor forması giyen Senegalli oyuncu Zargo Toure'yi 2 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

Gençlerbirliği, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Başkent ekibi, başarılı savunmacı Zargo Toure ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Senegal'de başladığı futbol kariyerine uzun yıllar Fransa'da devam eden Toure, geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 27 maça çıkmıştı.