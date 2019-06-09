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Gençlerbirliği'inde başkanlık seçimi ertelendi

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gençlerbiliği’nde Olağan Genel Kurul toplantısı gelecek hafta sonuna ertelendi.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbiliği'nde Olağan Genel Kurul toplantısı gelecek hafta sonuna ertelendi.


Kırmızı-siyahlıların İlhan Cavcav Tesisleri'nde saat 10.00'da düzenlenmesi beklenen Olağan Genel Kurul toplantısı delege çoğunluğu sağlanamadığı için gerçekleşemedi. Başkent temsilcisinde kongre, çoğunluk aranmaksızın 16 Haziran Pazar günü saat 10.00'da MEB Şura Salonunda yapılacak.

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