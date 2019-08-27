Gençlerbirliği'nden, Atilla Karaoğlan tepkisi

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile oynadığı maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynadığı Gazişehir Gaziantep maçını 4-1 kaybeden Gençlerbirliği, mücadeleyi yöneten Atilla Karaoğlan'a tepkisini dile getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sezona ne yazık ki istediğimiz gibi başlayamadık. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Özeleştiriyle en kısa zamanda yaptığımız doğru sayısını da artıracağız. Hakemlerimizden de özeleştiri yapmalarını bekliyoruz. Evet, futbolcular, takımlarını eksik bırakmamak için çok dikkatli davranmalı ancak hakemler de maçların 11-11 tamamlanmasını öncelikleri yapmalı ve bunun için büyük özen göstermeli. Rakibi yaralayacak, sakatlayacak kasti hareket yapan, hakaret ya da küfür eden oyuncumuz kırmızı kart görürse verdiği karar nedeniyle hakemi takdir ederiz, sonrasında da biz de kulüp olarak gerekeni yaparız.

Gençlerbirliği, centilmenlik sıfatını göğsünde gururla taşıyor. Gençlerbirliği'nin ‘canını yakmak', Gençlerbirliği'ne karşı rahat, tereddütsüz düdükler çalmak, cezalar kesmek bu kadar kolay olmamalı. Çaykur Rizespor ve Gazişehir Gaziantep maçlarında kartların aleyhimize kolaylıkla çıktığına üzülerek şahit olduk.

Son olarak Gazişehir Gaziantep maçında, topa yakın oyuncuların hareketlerini süzemeyen, pozisyonun devamını okuyamayan hakem Atilla Karaoğlan, maalesef tereddütsüz şekilde kırmızı kartına başvurarak futbolcumuz Ahmet Oğuz'u oyun dışında bıraktı.

Bu pozisyonda VAR'a başvurmadan tereddütsüz 'cezayı kesen' Atilla Karaoğlan, futbolcumuz Polamat'a gösterdiği ikinci kırmızı kart için ise neredeyse 8 dakika VAR hakemleriyle pozisyon değerlendirmesi yaptı.

Bu pozisyonlar TV'lerdeki hakem programlarında bile daha kısa sürede çözüme kavuşuyor. Gaziantep'te ise bu pozisyon maç devam ederken adeta bir 'açık oturuma' dönüştü. Avrupa'da VAR kararlarında saniyelerden bahsediliyor. Maçın ilk yarısının sonuna eklenen 8 dakika maalesef Atilla Karaoğlan'ın hakemliğinin göstergesi oldu.

Futbolcu ve teknik ekibimize sezon başında verilen seminerlerde kuralların anlatılmasının 'göstermelik' olmadığını düşünmek istiyoruz ve uygulanacağı maçları heyecanla bekliyoruz.

Sahada gençlerimiz Arda, Berat, Rahmetullah vardı. Gençlerbirliği'nin genç futbolcuları bu arkadaşlarımız, Gençlerbirliği'nin ülke futboluna kazandırmak üzere olduğu son isimler. Gençlerbirliği kültürünün en önemli özelliği oyuncu yetiştirmek ve ülkeye futbolcu kazandırmaktır.

Atilla Karaoğlan kariyerinin ilk Süper Lig maçında merhum onursal başkanımız İlhan Cavcav'ın, 'Futbolcu yetiştiriyoruz, teknik adam yetiştiriyoruz, hakem de mi yetiştirelim?' sitemini hatırlattı.

Atilla Karaoğlan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Genç bir hakem, umarız daha çok Süper Lig maçına çıkar. Bizim dileğimiz, Karaoğlan'ın, terfisinin haklılığını performansıyla göstererek Süper Lig hakemi olduğunu en kısa zamanda kanıtlamasıdır.”