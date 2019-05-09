“Gençlerden Ecdada Mektup 1919” yarışması sonuçlandı

yılı dolayısıyla düzenlenen “Gençlerden Ecdada Mektup 1919” yarışmasının sonuçları açıklandı.

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği yarışmaya, 190 bin mektup geldi. Milli mücadele dönemi ve bu sürece katkı sağlayan kişilerin konu alındığı yarışmada değerlendirme, alanında uzman akademisyenler tarafından yapıldı. Değerlendirme sonucunda 13-17 yaş kategorisinde Çanakkale'den İclal Yılmaz birinci, Kocaeli'den Zülal Çavdar ikinci, Ordu'dan Süheyla Elma üçüncü oldu. 18-21 yaş kategorisinde İzmir'den Hande Çatalkaya birinci, Kırşehir'den Şahinde Eser ikinci, Kırşehir'de Muhammet Alpaslan Türkel de üçüncülüğü elde etti. 22-29 yaş kategorisinde ise Konya'dan Hanife Rana Tekin birinci, Van'dan Hüseyin Hakan ikinci, Tekirdağ'dan Elif Yılmaz üçüncü oldu.

Yarışmada 18-21 ve 22-29 yaş kategori birincileri yurt dışı kültür gezisiyle ödüllendirilirken, 13-17 birincisine ultrabook, tüm kategorilerde ikinci olanlara dizüstü bilgisayar, üçüncü olanlara da akıllı telefon hediye edilecek. Yarışmada dereceye giren gençler, ödüllerini 15 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan alacak.