Gençlerden yaşlılara sazlı sözlü ziyaret

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyesi 20 genç ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Yaşlılar Haftası münasebetiyle Gicik Huzurevi'ni ziyaret etti.

Altındağ Belediyesi Gençlik üyesi 20 genç Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'yla birlikte Gicik Huzurevi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında gençler sazlarıyla ve gitarlarıyla Gicik Huzurev'inde yaşlılara müzik şöleni yaşattı. Asım Balcı yaşlılarla teker teker ilgilenerek karanfil hediye etti. Sazlı müziğe Asım Balcı'da yaşlılarla birlikte katıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı yaşlılara sahip çıkmamız gerektiğini ve onlarla birlikte olmamız gerektiğini vurguladı.

Asım Balcı yaşlılarla tek tek fotoğraf çekildi.