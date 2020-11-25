Gençliğe özel hatıra ormanı

Durali Alıç Mahallesi ağaçlandırma alanında gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Köse'nin yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Erdoğan, il ve ilçe gençlik kolları üyeleri katıldı. 100 fidanın toprakla buluştuğu etkinlikte kazma ve küreği eline alan Başkan Köse, ilk fidanı toprakla buluşturdu. Etkinliğin toplumsal duyarlılık ve toplumsal bir hizmet olduğunu belirterek gençlere teşekkür eden Köse, “Her bir gencin bir ağacı olacak ve o ağaca sahip çıkıp yetiştirecek. Yani bir canlıyı yaşatacak ve onun hazzını yaşayacak. Tüm gençlerimize tavsiye ediyorum. İnşallah bugün toprağa vereceğimiz fidanlar yeşerecek ve birer ağaç olacak. Sonuçta hep birlikte gölgesinde güzel vakitler geçireceğiz" diye konuştu.

Alana AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları Hatıra Ormanı ismi verildi.