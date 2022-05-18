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Gençlik Festivali'nde 3 turnuva birden yapıldı

Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlendiği “Yenimahalle Gençlik Festivali” masa tenisi, okçuluk ve dart turnuvası ile dolu dizgin devam etti.

Yenimahalle Belediyesi'nin düzenlendiği “Yenimahalle Gençlik Festivali” masa tenisi, okçuluk ve dart turnuvası ile dolu dizgin devam etti.


Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü'nde eğitim alarak katıldıkları müsabakalarda başarıdan başarıya koşan 5-15 yaş arası sporcular ile ilçe okullarından öğrencilerin katıldığı turnuvalarda heyecan dolu dakikalar yaşandı.



Gençlerin madalya sevinci


150'ye yakın öğrencinin katıldığı Yenimahalle Gençlik Festivali Masa Tenisi, Okçuluk ve Dart Turnuvası'nda Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran sporcuları yalnız bırakmadı. Katılımcıların kıyasıya mücadelesine sahne olan turnuvanın sonunda dostluk kazandı ve müsabakalara katılan tüm sporculara madalya verildi.



Festival Gazapizm konseri ile son bulacak


Genç yaşlı demeden tüm vatandaşlara sporla dolu bir hafta yaşatan Yenimahalle Gençlik Festivali programı; muaythai ve futbol turnuvaları, zumba şenliği, bisiklet turu ile devam edecek. Yenimahalle Gençlik Festivali, 22 Mayıs Pazar günü Batıkent Vedat Dalokay Parkı'nda saat 19.30'da düzenlenecek Gazapizm konseri ile son bulacak.

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