Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası, 81 ilden katılan 162 yarışmacı ile Ankara'da düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan ‘Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası', Ankara'da düzenlendi. Turnuvaya, 81 ilden bir erkek ve bir kadın olmak üzere toplamda 162 sporcu katıldı. Sporcular, hakemler eşliğinde, 9 seri olmak üzere 5 atış yaptı.

"Okçuluk, en başından beri hep yapmak istediğim bir spordu"

Gençlik Merkezlerinde 5 yıldır yer alan ve turnuvaya Malatya'dan katıldığını belirten sporcu Fatmanur Birişik, "Hemen hemen 5 yıldır okçuyum. Geleneksel okçuluğu lise zamanında Gençlik Merkezleri'nde tanıdım. Çok güzel bir atmosfer, her şey çok güzel. En başından beri hep yapmak istediğim bir spordu. Birçok sporla uğraştım ama burada o 'Hak' nidaları ve öğrettikleri kadarıyla her şeyi bir arada kullanmak çok güzel oluyor. Yarışma çok fazla derece getirecek bir yarışmaydı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Harika bir organizasyon" diye konuştu.

"Gençlik Merkezlerimizde geleneksel Türk okçuluğunu yaygınlaştırdık"

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu tarafından eğitim aldığını ifade eden gençlik lideri Hasret Altun Saka, "Kendimizi geleneksel Türk okçuluğunda geliştirdik. Bakanımızın çalışmalarıyla, sporun tabana yayılmasıyla ve yapmış olduğu politikayla, Gençlik Merkezlerimizde geleneksel Türk okçuluğunu yaygınlaştırdık. Kendilerine hem Gençlik Merkezleri'nde çalışan arkadaşlarımız olarak hem de sporcu yetiştiren bir antrenör olarak teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Her ilden 1 kız, 1 erkek şeklinde gençlerimiz geldi”

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu ile imzalanan protokol çerçevesinde 81 ilde antrenörlük eğitimi verdiklerini vurgulayan Gençlik lideri Ramazan Demirhan, “Gençlik Merkezlerimizde geleneksel okçuluk eğitimleri vermeye başladık. Bu eğitimler neticesinde de bugün bunların meyvelerini almaya başladık. Başta Bakanımıza teşekkür ediyoruz çünkü onun katkıları büyük. Bu organizasyonda ciddi katkıları olan arkadaşlarımız var ben şahsım adına onlara da teşekkür ediyorum. Turnuvaya 81 ildeki Gençlik Merkezleri'ndeki arkadaşlarımız katıldı. Her ilden 1 kız, 1 erkek şeklinde gençlerimiz geldi. 9 seri 5 ok şeklinde yarışmamızı yaptık” dedi.