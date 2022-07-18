Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu gençlerle parkede buluştu

Yozgat'ta ilk kez düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'sinin açılışının ardından Çorum'a ziyarette bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol oynadı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ilk kez düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'sinin açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara dönüşü Çorum'a ziyarette bulundu. Bakan Kasapoğlu, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Millet Bahçesi'ne geçerek vatandaşlarla sohbet etti.

Millet Bahçesi Spor Tesisleri'nde gençlerle de bir araya gelerek sohbet eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra onlarla birlikte basketbol maçı yaptı. Bakan Kasapoğlu ile birlikte Vali, Başkan ve Rektör de sahada yer aldı. Maçın ardından Bakan Kasapoğlu, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.