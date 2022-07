Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: “Üstat Sezai Karakoç, fikirleriyle, dava adamlığıyla, üstün edebi eserleriyle ve örnek şahsiyetiyle asrımızın parlayan yıldızlarından biriydi”

O, bu toprakları, bu aziz coğrafyayı gözü kapalı teslim edebileceğimiz bir değil, hamdolsun ki birkaç diriliş nesli yetiştirdi” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sezai Karakoç anısına düzenlenen ‘3. Gençler Arası Öykü Yarışması'nın ödül töreni, Bakanlık merkez binasında gerçekleştirildi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun yanı sıra şair İbrahim Sadri ve çok sayıda genç katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kasapoğlu, yarışmanın geçen yıl kasım ayında hayatını kaybeden ünlü şair Sezai Karakoç'un aziz hatırasına binaen bu yıl ‘Bir Diriliş Öyküsü' sloganıyla düzenlendiğini belirtti. Bakan Kasapoğlu, ‘Gençler Arası Öykü Yarışması'nın bir gelenek halini aldığını ve bunun için heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek, “Bu yıl yarışmamızı geçen yıl kasım ayında ahirete irtihal eden üstadımız Sezai Karakoç'a ithaf ettik ve 'Bir Diriliş Öyküsü' sloganını kullandık. Diriliş sözcüğü biliyorsunuz hepimize doğrudan Sezai Karakoç'u hatırlatan ve onun eşsiz eserleriyle fikir dünyamızda, hissiyatımızda, edebiyatımızda kavramlaşan bir sözcük. Üstat Sezai Karakoç, fikirleriyle, dava adamlığıyla, üstün edebi eserleriyle ve örnek şahsiyetiyle asrımızın parlayan yıldızlarından biriydi. O, bu toprakları, bu aziz coğrafyayı gözü kapalı teslim edebileceğimiz bir değil, hamdolsun ki birkaç diriliş nesli yetiştirdi. Hepimizin üstünde büyük emeği var, hakkı var. Allah mekanını cennet, makamını âli etsin. İnşallah hep birlikte bize bıraktığı diriliş ruhuyla, külliyatıyla bundan sonra da nice nesiller sıratı müstakim olma şuuruyla, maneviyatıyla, hissiyatıyla yetişecekler” ifadelerini kullandı.

“Gençler, bu ülkenin en büyük teminatıdır”

Türkiye'nin en büyük zenginliğinin ülkesine, toprağına ve değerlerine sadakatle bağlı, kalpleri istikbal heyecanıyla atan gençleri olduğunu belirten Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ayağını bu toprakların tertemiz toprağına basan, milletinin geçmişinden bugüne taşıdığı emanetine sıkı bir şekilde sahip çıkan gençler, bu ülkenin en büyük teminatıdır, güvencesidir. Bir her şart ve koşula gençlerimize inanıyor, onlara sımsıkı bir şekilde güveniyoruz. Elbette her şey, baş döndürücü bir şekilde değişiyor. Çok hızlı değişen bir süreç, dünya, gelişmeler var. Gençlerimizin o eşsiz duruşu bizlere her zaman büyük bir güveni, umudu hissettiriyor. Bununla birlikte böylesine hızlı değişimlerin yaşandığı zamanda tabii ki yüzleşmemiz gereken birtakım gerçeklerle de karşı karşıyayız. Hep birlikte gençlerimizi sahip oldukları tarihi mirasa yakışan bir birikim ve donanımla hem bugünlere hem de yarınlara hazırlama sorumluluğumuz var. Manevi değerlerimiz bizi güçlü kılıyor ancak yaşanan değişimin gerisinde kalmamak adına üstüne yeni şeyler koymanın, zamanın gereklerine uygun tahkimatı yapmanın gerekliliğinin de farkındayız. Bunu geçmişimizden aldığımız değerleri kaybetmeden, o şuurdan bir şey eksiltmeden yapmamız gerekiyor. Aksi halde değişimi göğüsleyenlerden değil, değişime kapılıp gidenlerden oluruz.”

“Gençlerimiz şiir okumalı, roman ve öykü okumalı, deneme okumalı”

Gençlerin edebiyatın zengin dünyasına, engin anlam evrenine, edebi eserlerden hayat bulan zihinsel ve duygusal derinliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Gençlerimiz şiir okumalı, roman ve öykü okumalı, deneme okumalı. Onları edebiyat dünyasının içine alacak her imkan sonuna kadar değerlendirilmeli. Üçüncüsünü tanzim ettiğimiz bu yarışma bu yolda atılmış bir adım. İnşallah devamını da getireceğiz. İnanıyorum ki bu yarışmada birçoğu belki de ilk öykülerini kaleme alan gençlerimizin arasından nice yazarlar çıkacak, eserler ortaya koyacak, dilimize, edebiyatımıza açılımlar kazandıracak şahsiyetler ortaya çıkacaklar. Bu vesileyle bu anlamlı yarışmaya katılan tüm genç arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum” idedi.

Bakanın konuşmasının ardından şair İbrahim Sadri, Sezai Karakoç'a ait şiirleri müzik eşliğinde seslendirdi. Bakan Kasapoğlu, yarışmada 13-17 yaş kategorisinde birinci olan Sıla Şerife Altay ve 18-25 yaş kategorisinde birinci olan Cihat Ceylan'ın ödüllerini takdim ettikten sonra yarışmada derece yapan katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.