Gençlik ve Spor Bakanlığı, 5 üniversite ile 'Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği' protokolü imzalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 5 üniversitenin katılımı ile 'Gençlik ve Gönüllülük' başlıklı iş birliği protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2019 yılını 'Gönüllük Yılı' ilan etmesinin ardından üniversiteler ile gönüllülük konusunda iş birliğini hedefleyen Gençlik ve Gönüllülük iş birliği protokolü, Ankara Batıkent Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi'nde imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile üniversite gençlerinin gönüllülük olgusunu tatması ve benimsemesi hedefleniyor. Programa; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar katıldı.

"Yurtlarımız 700 bine yakın gencimizi ev sıcaklığında aile şefkatinde misafir ediyor"

Gençler en önemli varlığımız olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Her şey gençlerimiz için her türlü imkanı, gençlerimizi yarınlara çok daha güçlü, donanımlı zihinsel ve bedensel anlamda sağlıklı yetiştirmek için çaba sarf ederek her gün bir adım daha ileri giderek çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız gençlerimizi her daim önemseyen, sadece söylem itibari ile değil pek çok icraat itibari ile son 17 yılda hatta belediye başkanlığı döneminden itibaren tüm icraatları ile önemseyen bir lider. Onun derin vizyonuyla güçlü liderliği ile gençlerimizi yarınlara sadece Türkiye'nin değil dünyanın umudu olarak yetiştireceğiz. Bu manada biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlerimizle ilgili çok ciddi yatırımları, faaliyetleri var. Yurtlarımız 700 bine yakın gencimizi ev sıcaklığında aile şefkatinde misafir ediyor. Bunun yanında gençlik merkezlerimiz var. Bugün onlardan birindeyiz, Batıkent'teki 7/24 hizmete açtığımız bir gençlik merkezi burası. Gençlerin hem sportif anlamda hem kültürel sanatsal ve bilimsel anlamda kendini geliştirebildiği her yönüyle güzel tesislerimiz var. Bununla birlikte kamplarımız var. Yaz dönemi yoğun olmak üzere gençlik kamplarımız var. Netice itibari ile gençliğe olan yatırımlarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

"Gençlik potansiyelimizi değerlendirmek bizler için çok önemli"

2019 yılını gönüllülük yılı ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Her yönüyle gönlü geniş, zengin bir milletiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Çok şanlı bir medeniyetin, ecdadın torunları olmak bizleri gurur anlamında güçlü kıldığı gibi önemli bir emaneti bir sorumluluğu da bizlere yüklüyor. İşte bu emaneti yarınlara daha güçlü bir şekilde taşımanın gerekliliğinden biri de hayırseverliği, yardımseverliği iyi kalpliliği ile öncü olan toplumumuzun o güzel karakterini gençlerimizde güçlü kılmak. O manada gönüllülük yılı gençlerimizin hem yarınlara hazırlanması noktasında hem bu güzel karakterlerin içsellendirilmesi noktasında yardım edecektir. Bu manada ben akademi ile olan ilişkilerimizin kuvvetli olması gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz yükseköğrenim nüfusu itibari ile pek çok ülkenin nüfusundan da öndeyiz. Genç nüfusumuzun Avrupa'da lider olması açısından, dünyada birkaç yüksek genç nüfusa sahip olması açısından gençlik potansiyelimizi değerlendirmek bizler için çok önemli ve stratejik sorumluluklarından bir tanesi. Gençlerimizi pek çok alanda, bir çocuğun başını okşamaktan bir teyzemizin amcamızın elinden tutup ilaçlarını alıp hastaneye götürmeye kadar, evinde ziyaret edip çorbasını içirmeye kadar. Bir ilkokul talebemizin matematik dersine yardımcı olmaya kadar sevgi evlerinde, huzur evlerinde kimsesi olmayanlara kadar bir çok sorumluluk alanı var. Yine çevreye duyarlı bir gençlik için tüm bu alanlarda gönüllü gençlere ihtiyacımız var. Kütüphaneden hastaneye, tarıma kadar birçok alan var. Ben bu konuda yeni hükumet sisteminin çok güzel ayrıcalıklar taşıdığını ve bunu son süreçte bakanlıklar arası koordinasyon sürecinde yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Üniversitelerimize açacağımız genç ofislerle bakanlığımızın hizmet alanını gençlerimize taşımak, gençlerimizin bakanlıkla ilgili düşüncelerini katkılarını hatta eleştirilerini almak onlarla bu iletişimi kurmak için hem bahsettiğimiz üniversitelerimizle hem bazı liselerimizde Genç Ofislerimiz kurulmaya başladı."

Program karşılıklı imzaların atılmasının ardından fotoğraf çekimi ile tamamlandı.