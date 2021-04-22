Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Bitlis'e yatırım

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, milletvekilleri, belediye başkanlarından oluşan Bitlis heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokolü imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binada Bitlis'e yapılacak olan 1 adet 5 bin seyirci kapasiteli stadyum, 1 adet kayak merkezi, 1 adet 25 odalı kamp eğitim merkezi, 1 adet spor kompleksi, 1 adet bin 500 seyircili spor salonu, 1 adet çok amaçlı spor salonu, 1 adet okul tipi spor salonu, 1 adet mahalle tipi spor salonu, 3 adet tip gençlik merkezi, 2 adet mahalle tipi gençlik merkezi, 1 adet tip yarı olimpik yüzme havuzu, 26 adet sentetik çim yüzeyli spor sahası, 2 adet kapalı sentettik çim yüzeyli futbol sahası, 3 adet kapalı tenis kortu, 2 adet tenis kortu, 1 adet kapalı basketbol sahası, güreş alanına 1 adet adet betonarme tribün, 100 adet basketbol potası, 1 adet tırmanma duvarı, 1 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası (4'lü soyunma odası 500 seyircili portatif tribün ve aydınlatma), 1 adet atletizm pistini tartan piste dönüştürmesi (tribünlerin çatısının ve çevre istinat duvarının bakım onarım işleri) 1 adet mevcut binanın gençlik merkezine dönüştürülmesi ve tefrişatını yaptırılabilmesi, 1 adet kayak tesisine 650 metre uzunluğunda bar sistemi ve kayak tesisi, 1 adet nizami doğal çim yüzeyli futbol sahasının zemini sentetik çime dönüştürülmesi, 1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahasının zeminin değiştirilmesi (soyunma odası portatif tribün ve aydınlatma) ve 13 adet bakım onarımı kapsayan yatırımlara ilişkin protokol töreni düzenlendi.

“Türkiye 19 yılda mükemmel bir dönüşümü gerçekleştirdi”

Programda konuşma yaparak Bitlis adına ve Bitlis'in gençleri ile spor yarınları için önemli bir törende olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Bu anlamlı günün tüm çalışmalarımızın, Bitlis için Bitlis'in kıymetli gençleri olmak üzere Bitlis halkı için hayırlısı olmasını temenni ediyorum. Bitlis hakikaten insanıyla, doğasıyla, tarihiyle medeniyet şehri. O yüzden Bitlis'in imzalayacağımız yatırımlar ile geleceğimiz adına hem gençlik alanında hem spor alanında ortaya koyacağı bu anlamdaki potansiyelden biz çok eminiz. Ben bu çerçevede inanıyorum ki hem gençlik yatırımlarımızla hem spor yatırımlarımızla Bitlis'in, Bitlisli gençlerin sadece yarınların Türkiye'sinde değil yarınların dünyasında çok farklı konularda kendilerini ortaya koyacaklarına ve ispat edecekler. Bitlis'te bugüne kadar cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti hükümetlerinin ortaya koymuş olduğu sağlığıyla, sanayisiyle, eğitimiyle, altyapısıyla ciddi yatırımlar var. Türkiye 19 yılda mükemmel bir dönüşümü gerçekleştirdi. Gençlik değişimi her daim dinamizmle ortaya koyan bir kitle ve ülkemizin de sahip olmuş olduğu genç nüfus, Dünya'nın en genç nüfuslarından, Avrupa'nın ise en genç nüfusudur” diye konuştu.

“Bitlis'te gençlik merkezimiz olmayan ilçemiz kalmayacak”

Bitlis'te gençlik merkezi açılmayan yer kalmayacağını söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Bitlis'in genç potansiyeli, Türkiye'nin en önde gelen illerinden bir tanesini olduğunu gösteriyor. O yüzden ziyaretimizde de gençlerimizin gözündeki ışık, gençlerimizin heyecanı enerjisi bize ayrı güç verdi. O yüzden hep birlikte istişare neticesinde hamdolsun ki, inşallah Bitlis'te gençlik merkezimiz olmayan ilçemiz kalmayacak. Spor imkanlarımızla sadece birkaç branş değil, biz sporda potansiyele göre ilgiye göre her branşa erişimi kendimizi bu anlamda sağlamakta zorunlu görüyoruz. O yüzden bugün tenisiyle, futboluyla, basketboluyla, yüzmesiyle atletizmiyle ve kış sporlarıyla bitlisin sahip olmuş olduğu kış sporu potansiyeli, Bitlis nemrut kayak merkezi, inanıyorum ki, kış spor turizminde önemli bir destinasyon olmasını sağlayacak. İnşallah bunu da bu yıl itibarıyla sezona yetiştirme noktasında az önce vali ve vekiller istişare ettik. Bunu da yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bizde sadece protokole imza atmak değil, protokolü takip etmek var”

Avrupa ve Olimpiyat şampiyonlarını Bitlis'ten de çıkartacaklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Kayağı ile yüzmesiyle atletizmiyle, jimnastiğiyle, tüm bitlisin semt sahalarına köylerine kadar futbolu, basketbolu götürüyoruz. Tenis kortlarımızda gençlerimizi yarınlara hazırlayacağız. Sadece sporu hayat tarzı olarak benimseyen değil bu anlamda yarınların yıldızları, Avrupa şampiyonlarını, olimpiyat şampiyonlarını inşallah Bitlis'ten çıkaracağız. İnanıyorum ki gençlik merkezlerimizde sanat, kültür, bilim, edebiyat alanında da gençlerimiz yarınlara meydan okuyacak şekilde kendilerini en donanımlı şekilde yetiştirecekler. En büyük ümidimiz gençleri bu kutsal emaneti yarınlara taşımaları için en güzel en güçlü şekilde yetiştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, hız demek, sinerji demek, bu anlamda yoğunluklu bir yatırım hamlesi demek. Şahlanış demek. İşte burada onun tablosunu görülüyoruz. Bu birliktelik tablosuyla inanıyorum ki bu yatırımları el birliğiyle en hızlı şekilde tamamlayacağız. Bizde sadece protokole imza atmak değil, protokolü takip etmek var” açıklamasını yaptı.

Konuşmalarını ardından Bakan Kasapoğlu ile Bitlis Heyeti hatıra fotoğrafı çektirdi.