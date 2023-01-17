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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tırı Gölbaşı'nda gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Gençliğe Dair Her Şey Burada’ sloganıyla yola çıkan tırı Gölbaşı’nda gençlerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ‘Gençliğe Dair Her Şey Burada' sloganıyla yola çıkan tırı Gölbaşı'nda gençlerle buluştu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın “Gençliğe Dair Her Şey Burada” sloganıyla yola çıkan tırı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde gençlerle buluştu. Türkiye'nin tüm illerindeki gençlere ulaşmayı hedefleyen tır, içerisinde yer alan aktivitelerle gençlerin dikkatini çekiyor. Tır içerisinde bulunan eğlenceli aksiyon alanlarıyla vakit geçirebilen gençler ayrıca video oyun konsolu ve bilgi yarışmaları gibi birçok etkinlikten de yararlanabiliyor. Kendi türündeki tek ve en farklı uygulamaya sahip olan tır, pek çok sürpriz ve hediyelerle Türkiye'yi dolaşmaya devam edecek.

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