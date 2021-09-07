Genco Erkal “Şahdamarım” ile Çankaya'da

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın sosyal medyada duyurduğu açık hava sahne arayışı çağrısına kulak verdi.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın sosyal medyada duyurduğu açık hava sahne arayışı çağrısına kulak verdi. Dostlar Tiyatrosu'nun, Şahdamarım adlı müzikli gösterisi Çankayalılarla buluşuyor.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in, tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın sosyal medyada duyurduğu açık hava sahne arayışı çağrısına kulak verdi. Başkan Taşdelen, Dostlar Tiyatrosu'nun “Şahdamarım” adlı müzikli gösterisinin 11 Eylül Cumartesi saat 20.30'da Anıt Park'ta sahneleneceğini bildirdi.
Alper Taşdelen, “Pandemi döneminde zor günler yaşayan sanatçılarımızın yanında olduk. Tiyatro oyunlarını satın alarak sanatseverlerle buluşturduk. Tiyatromuzun duayen ismi Genco Erkal'ın çağrısına kayıtsız kalamazdık. Usta sanatçımızı Anıtpark'ta Çankayalı komşularımızla buluşturacak olmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.
Bu sene sanatta 60. yılını kutlayan 83 yaşındaki Genco Erkal'ın Şahdamarım adlı müzikli gösterisini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'in hemen yanı başında yer alan Anıtpark'ta Çankayalılarla buluşturacak.