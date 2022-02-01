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Genelkurmay Başkanı Güler, Ganalı mevkidaşı Amoama'yı ağırladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Gana Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Koramiral Seth Amoama’yı ağırladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Gana Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Koramiral Seth Amoama'yı ağırladı.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Gana Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Koramiral Seth Amoama'yı askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirdi.

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