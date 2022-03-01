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Genelkurmay Başkanı Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Hamad Al-Nabet’i askeri törenle karşılayarak bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Hamad Al-Nabet'i askeri törenle karşılayarak bir görüşme gerçekleştirdi.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Hamad Al-Nabet'i askeri törenle karşıladı.


Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirdi.

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