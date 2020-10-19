Genelkurmay Başkanı Güler, Libya Genelkurmay Başkanı El-Haddad ile buluştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad ile Ankara'da bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad'ı askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirdi.