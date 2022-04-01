Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Estonya Cumhuriyeti Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Herem'i ağırladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Estonya Cumhuriyeti Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Martin Herem'i kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Estonya Cumhuriyeti Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Martin Herem'i askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirdi.