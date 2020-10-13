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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmî davetlisi olarak Ankara’da bulunan Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmî davetlisi olarak Ankara'da bulunan Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir araya geldi.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, resmî davetlisi olarak Ankara'da bulunan Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim'i askerî törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargâhında bir görüşme gerçekleştirdi.

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