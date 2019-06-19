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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Ruandalı mevkiidaşını ağırladı

Ruanda Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i ziyaret etti.

Ruanda Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, misafiri olan Ruanda Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba ile Genelkurmay Başkanlığındaki makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Konuk Genelkurmay Başkanı Nyamvumba, Genelkurmay Başkanlığına gelişinde törenle karşılandı.

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