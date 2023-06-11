Genelkurmay Başkanı Vekili Orgeneral Avsever'den Macaristan'a ziyaret

Genelkurmay Başkanı Vekili ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, karşılıklı üst düzey ziyaretler çerçevesinde Macaristan'ı ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Vekili olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, karşılıklı üst düzey ziyaretler çerçevesinde Macaristan'a ziyaret gerçekleştirdi. Orgeneral Avsever, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral GGavor Löricz tarafından karşılandı.

Ayrıca, Orgeneral Avsever, Macaristan'da bulunan Galiçya Şehitliği'ni de ziyaret etti.