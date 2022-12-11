Geri dönüşüm atölyelerinde üretilen köpek kulübeleri kullanılmaya başlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ankara Kent Konseyi ve Türk Eğitim Derneği (TED) Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencileri, yenilenen AŞTİ'nin çatısından çıkan malzemeleri değerlendirerek, soğuk kış aylarında sokak hayvanlarının barınmaları için kulübe yaptı. Yapılan kulübeler, Ankara Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu aracılığıyla sokak hayvanları için kurulan dernek ve vakıflara ulaştırıldı.

“İnsanlar gibi hayvanlarımızın da barınma ihtiyacı var”

TED Üniversitesi öğrencilerine; yenileme çalışmaları tamamlanan AŞTİ'nin çatısından çıkan tahtaları ile atölye desteği verdiklerini söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında görevli peyzaj yüksek mimarı Gül Akkaya, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ankara Kent Konseyi ve TED Üniversitesi iş birliğiyle sokaktaki canlarımız için kulübe yapıyoruz. Biz zaten çocuk oyun parklarındaki eski eşyalarla sokaktaki canlarımız için kulübe yapıyorduk. Bu sefer TED Üniversitesi öğrencileriyle bir iş birliğine imza attık” dedi.

Ankara Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü Rabia Erentuğ ise, “TED Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencilerden bize bir talep geldi. Kendileri 7-8 adet kulübe tasarladı. Daha sonra biz en hayata geçirilebilir projeyi seçerek, taleplerini ve projelerini hayata geçirdik. İnsanlar gibi tıpkı hayvanlarımızın da barınma ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.