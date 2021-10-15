GERSAN Sanayi Sitesi'ndeki altyapı sorunu çözüme kavuşturuldu

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 500 iş yeri ile 3 bin esnafa ev sahipliği yaparak Başkent'te ticari hayata yön veren önemli merkezlerden GERSAN Sanayi Sitesi'nin sorunlu atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarını yeniliyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, ağırlıklı olarak gıda imalat ve toptancılarının bulunduğu Yenimahalle ilçesindeki GERSAN Sanayi Sitesi'nin altyapı sorununa el attı. Sanayi sitesine yaklaşık 4 kilometrelik atık su ve yağmur suyu hattı döşenmeye başlanırken, bölgede incelemelerde bulunan ve esnafı ziyaret eden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar ve yıllardır yaşanan kanalizasyon taşkınları nedeniyle özellikle dükkanların alt katlarını su bastığını söyledi.

Yaklaşık 4 kilometrelik imalat

200 milimetre çapındaki mevcut hattın debiyi kaldırmadığını belirten Öztürk, sorunu kalıcı olarak çözebilmek için GERSAN Sanayi Sitesi'nde 3 bin 717 metre atık su ve 208 metre de yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Hattın en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Öztürk, “Ticari hayatın büyük bir yoğunlukta yaşandığı GERSAN Sanayi Sitemizde artık ihtiyaca cevap vermeyen küçük çaptaki kanalizasyon hatlarının yenilenmesi işine başladık. Bunun yanı sıra başlamışken yağmur suyu hatlarını da bitirdik. Yaklaşık 4 kilometreye yakın bir imalatımız söz konusu. Bu çalışmamızdan dolayı esnafın mutlu olması bizi de çok mutlu etti. 10 gün içinde buradan çıkmış olacağız. Büyük bir sorunu çözdüğümüzü düşünüyorum, hayırlı olsun” dedi.