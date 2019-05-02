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GESÇAD Genel Başkanı Özcan: “Çocuk istismarına karşı sosyal ordu kurulmalı”

Genç Sosyal Çalışmacılar Derneği (GESÇAD) Genel Başkanı Güney Yalçın Özcan, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına karşı “sosyal ordu" kurulması gerektiğini söyledi.

Genç Sosyal Çalışmacılar Derneği (GESÇAD) Genel Başkanı Güney Yalçın Özcan, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına karşı “sosyal ordu" kurulması gerektiğini söyledi.


GESÇAD tarafından 7. Ulusal Sosyal Hizmet Öğrenci Kurultayı düzenlendi. Kurultayın açılışında konuşan GESÇAD Genel Başkanı Güney Yalçın Özcan, yaşanan çocuğa yönelik cinsel istismar olaylarının tüm Türkiye'de vatandaşların tepkisine yol açtığını belirterek, cinsel istismarın da terör gibi insanlık suçu olduğunu vurguladı. Özcan, “Terörle mücadele için nasıl bir güvenlik ordusu var ise cinsel istismar suçları için de sosyal bir ordu kurulmalıdır ve mücadele edilmelidir” diye konuştu.

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