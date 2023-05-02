İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gezi kazasında hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Çağan Özgen Çelik toprağa verildi

Bursa’da okul gezisinden sırasından yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Çağan Özgen Çelik (12) Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da okul gezisinden sırasından yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Çağan Özgen Çelik (12) Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.


Çanakkale'deki okul gezisinden dönen öğrencileri taşıyan otobüsün Bursa'da kontrolden çıkarak refüje devrilmesi sonucu araç sürücüsü Kemal Arslan (59) ile ortaokul öğrencisi Çağan Özgen Çelik (12) hayatını kaybetmiş, 42 kişi ise yaralanmıştı. Minik Çağan için Sincan Cimşit Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Talihsiz öğrencinin cansız bedeni kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.