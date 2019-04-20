“Gıda ve Coğrafi İşaret” konuları panelde ele alındı

Karakuş, ATO olarak coğrafi işaretli ürün konusuna önemle eğildiklerini ve Ankara'yı coğrafi işaretli ürünlerin dünya pazarına açılmak için bir kapı haline getirmeye çalıştıklarını belirterek, “2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ni 19-21 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştireceğiz” dedi.

ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Topluluğu tarafından Hacettepe Yerleşkesi'nde düzenlenen “Gıda ve Coğrafi İşaret” konulu seminere katılarak bir konuşma yaptı. Karakuş, ATO'nun “coğrafi işaret” konusunda sürdürdüğü çalışmaları anlattı.

Anadolu topraklarının endemik açıdan dünyanın en önemli coğrafyası olduğunu vurgulayan Karakuş, “Anadolu toprakları çok kıymetli. Bu toprakları ve ürünlerini korumak bizim görevimiz” dedi. Yerel ve geleneksel ürünlerin coğrafi işaretle tescillenmesinin ürüne kalite ve katma değer kazandırdığını kaydeden Karakuş, uluslararası coğrafi işaret alan Malatya Kayısısı, Aydın İnciri ve Antep Baklavası için “Coğrafi İşaret Almış 3 çiçeğimiz” ifadesini kullandı. Türkiye'de coğrafi işaret alan 385 ürün olduğunu hatırlatan Karakuş sözlerine şöyle devam etti:

“Bir ürün coğrafi işaret aldıysa pazardaki değeri de artıyor. ATO olarak Ankara ilimizde beş ürüne coğrafi işaret almış bulunuyoruz. Ankara keçisi tiftiği için de çalışmalarımız devam ediyor. Ankara keçisi tiftiği dünyada eşi benzeri olmayan bir tiftiktir. Köyden kente göçle birlikte önemini kaybetmiş bu ürüne katma değer kazandırarak dünyaya pazarlamak arzusundayız. Coğrafi işaret ürüne kalite ve katma değerin yanı sıra Pazar değeri de kazandırıyor. İlimizde coğrafi işaret tescili alan Ankara döneri, Ankara simidi, Ankara erkeç pastırması, Çubuk turşusu, Beypazarı kurusu'nın dışında 12 adet de coğrafi işaret tescili bekleyen ürün var”

Zirve 19-21 Eylülde ATO'da

Karakuş, ATO'nun Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi için uluslararası düzeyde hazırlık çalışmaları yürüttüğü bilgisini de vererek, “2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ni 19-21 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştireceğiz” dedi.

Panelde Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Başkanı Nevzat Aydın da ‘Tarım, Gıda ve Beslenmede Sürdürülebilirlik' konusunda bir sunum yaptı.