Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplandı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla toplandı. Hazine ve Maliye Bakanlığından toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, komitenin küresel gıda fiyatlarının güncel durumu ve Türkiye'nin 2022 yılı hasat sezonundaki gelişmeler doğrultusunda gıda fiyatlarının seyri üzerine değerlendirmeler yaptığı belirtildi. “Komitede kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları en az düzeye indirmeye yönelik tedbirler tartışılmış ve sera yatırımlarının hızlandırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yapılması hususu kararlaştırılmıştır” vurgusu yapılan açıklamada, toplantıda ayrıca yem fiyatlarındaki gelişmelerin üreticiye ve vatandaşlara getirebileceği olumsuz etkilerin asgari düzeyde tutulması için alınabilecek tedbirlerin tartışıldığı ve yol haritası oluşturulduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Komitede gıda ve tarımsal ürün piyasalarının ve özellikle hal takip sistemi üzerinden hallere ürün giriş ve çıkışının ilgili bakanlıklarca yakından izlenmesine, bu sistemden alınacak bilgiler dahilinde hızlı bir şekilde tüketici mağduriyetini önleyecek çözüm ve tedbirlerin uygulanmasına ve bu konuda kurumlar arası iş birliğinin yüksek seviyede sürdürülmesine dair kararlılık vurgulanmıştır.”

Açıklamada ayrıca toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının dünya genelinde tahıl fiyatlarındaki düşüşe olumlu katkı sağladığı ve sağlamaya devam edeceğinin değerlendirildiği belirtildi.