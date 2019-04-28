Gimat yönetiminden Başkan Yaşar'a hayırlı olsun ziyareti

Yenimahalle'de 10 yıldır üretilen projelerin tümünde ilçe sakinlerinin, esnafın ve sanatkarın durumunu düşünerek hareket edildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülkemizde ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Beraberinde geçirmiş olduğumuz uzun soluklu seçim sürecinden sonra vatandaş çözüm istiyor. Biz yönetim anlayışımızın gereği olarak vatandaşla diyalog halinde olan, onların sıkıntılarını dinleyerek çözüm arayışı içerisinde olan bir belediyeyiz. Vatandaş, esnaf, sanatkar, sanayici tüm kesimler bu süreçten olumsuz etkileniyor. Devletin yetkili kurumlarının bir an önce seçim sürecine bir son vererek, ayakları yere basan ekonomik politikalar üretmesi, devletin tüm kurumlarının yoğun bir tasarruf programı uygulaması gerekmektedir” dedi.

“Esnafın ve sanayicinin her zaman yanındayız”

İlçe genelinde esnafa ve üreticiye 3'üncü dönemde de destek olarak faydalı işler yapılacağını belirten Yaşar, “Esnafın ve sanayicinin güçlü olduğu bir toplumda belediyelerde güçlü olur. Biz bu anlayışla her zaman esnafın yanındayız. GİMAT bölgesinin düzgün bir imar planıyla tekrar projelendirilmesi gerekiyor. Bölgede faaliyet gösteren tüm esnafın fikirleri alınarak düzenlenecek bir projeye yetki çerçevemiz içerisinde tam destek olacağız. Ülkemizde huzur ortamı yaratılmadan üretim ve istihdamın artmasını bekleyemeyiz. Bu nedenle siyasetçilerin kullandığı dile dikkat ederek, demokrasinin kurallarını özümsemesi, bir an önce esnafın ve sanayicinin refaha ulaşmasını sağlaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında tekrar belediye başkanı seçilen Fethi Yaşar'a hayırlı olsun dileklerini ileten GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal, “Yeni dönemde Başkan Yaşar'ın ilçeye yapmış olduğu hizmetlerin yanında, faydalı projeler üreteceğine yürekten inanıyoruz. Kendilerine Yenimahalle'ye kazandırdığı değerler için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.