Gine'de TİKA'nın kurduğu eğitim serası ilk mahsullerini verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gine'nin 600 bin nüfuslu Koba şehrinde bulunan 240 öğrencinin eğitim gördüğü Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksek Okuluna 312 metrekare plastik örtülü, yandan havalandırmalı, damla ve yağmurlama sulama sistemli eğitim serası kurdu. Günlük 12 ton kapasiteli okulun su ihtiyacını giderecek sistem de devreye girdi.

Gine'de tarım ve hayvancılık alanında yüksekokul düzeyinde biri Koba'da, diğeri Mamou şehrinde olmak üzere iki okul bulunuyor. Yine ülkenin tek ziraat fakültesi Konakri'ye karayolu ile 15 saat uzaklıkta bulunan Farana şehrinde yer alıyor. Farana'da bulunan ziraat fakültesinde dahi eğitim serası bulunmuyor. TİKA, ilk etapta Konakri'ye 5 saat uzaklıkta yer alan Koba Tarım ve Hayvancılık Yüksek Okulu öğrencilerinin yararlanabilmesi amacıyla eğitim serası kurdu. Sera hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin modern üretim tekniklerini pratikte uygulamalarına olanak sağlayacak. Bununla birlikte seradan yıl boyunca 8 tona yakın ürün elde edilerek, okulun bütçesine önemli oranda katkı sağlanacak.

Yapılan işten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kobe Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Jeams Deen Toure, “Eğitimimi tarım ve hayvancılık alanında Küba'da aldım. Döndüğümde Gine Hayvancılık Bakanlığında teknik personel olarak çalışmaya başladım. Okula müdür olarak geldiğimde medeniyetten koptuğumu hissettim. Elektrik ve su yoktu. Fakat ülkem için çok çalışmam gerektiğini biliyordum. Ülke genelinde bu proje bir ilk ve bunu TİKA gerçekleştirdi. TİKA okulumuzun su sorununu da çözdü. Bakanlık yetkilileri ve Koba şehrinde yaşayanlar da 'Türkiye burada ne yaptı?' diye sera alanını sürekli ziyaret ediyorlar. TİKA'dan okulumuzun diğer ihtiyaçları için de yardım bekliyoruz. Okul kalkınırsa şehir halkı da bundan fayda sağlayacak, çünkü onlara da eğitim vereceğiz” dedi.