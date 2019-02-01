Lig'in 20. haftasında Balıkesirspor Baltok, Osmanlıspor'a konuk oldu. Osmanlı Stadı'nda oynanan maç 1-0 Osmanlıspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Giray Bulak, "Bir hocanın en büyük sorunu hamle yapma isteğinin elinden alınmasıdır” dedi.

Lig'in 20. hafta açılış maçı olma özelliği taşıyan maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısına katılan Giray Bulak, kadro derinliğinin olmamasından yana duyduğu sıkıntıyı ifade etti. Bulak, “Oyun kontrolü elimizdeydi başlangıçta. Oyun anlayışımız, savunmaya girişimiz, öne çıkışımız çok iyiydi. Talihsiz bir gol yedik. Dakika olarak da canımızı çok yakan bir dakikaydı. Yine oyun temposunu iyi ayarladık. İlk yarı Cumali'nin direkten dönün topu gol olsa sonuç farklı olabilirdi. Biz kadro derinliği olan bir takım değiliz. Bir hocanın en büyük sorunu hamle yapma isteğinin elinden alınmasıdır. Kadroda 12-13 oyuncum var. Rakibimizi tanıyorduk. Osmanlıspor, ne kadar seri yakalamış olsa da biz bugün kazanacağımızı düşünüyorduk. Bu maçı bir kenara bırakacağız, önümüzdeki maçlara odaklanacağız” ifadelerini kullandı.