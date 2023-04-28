“Girişim 23” kapılarını açmak için gün sayıyor

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) da desteğiyle çok sayıda sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde düzenlenen “Girişim 23”, 4-6 Mayıs tarihleri arasında ATO Congresium'da gerçekleşecek.

Girişimcilik alanında önde gelen ulusal ve uluslararası aktörleri bir araya getirecek “Girişim'23”, konferans ve paneller, B2B görüşmeler, eğitimler, tanıtım stantları, sanat aktiviteleri, ödüllü yarışmalar ve daha birçok etkinliğin buluşma noktası olacak. Girişimcilikle ilişkili birçok teknolojik gelişmeye de yer verileceği belirtilen organizasyonda, oyundan finans teknolojilerine, metaverseden e-ticarete, NFT'den biyoteknolojiye, artırılmış ve sanal gerçeklikten temiz teknolojilere, blokzincirden seyahat teknolojilerine, nesnelerin internetinden tarım teknolojilerine, akıllı şehirlerden yeşil teknolojilere sayısız konuyla yüzlerce isim yer alacak.

“Teknolojik gelişmeler girişimciliği dönüştürdü”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ATO Başkanı Gürsel Baran, girişimcilik konusunun ekonomilerin gelişimi açısından önemli olduğunu belirterek, tüm dünyada ülkelerin zenginleşebilmesi için özel sektörün gelişmesi, güçlenmesi ve girişimci sayısının artması gerektiğini kaydetti. Başkent Ankara'nın “Girişim 23” etkinliğine ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Baran, girişimcilik ve teknolojinin ekonomik gelişimin önemli kaldıraçları olduğunu söyledi. Baran, “'Girişim 23' ile girişim ve teknoloji alanında ülkemize yayılacak bir sinerjiyi başkentimizde oluşturmak istiyoruz” dedi.

Teknolojik gelişmelerin girişimcilik konusunu yakından etkilediğini kaydeden Baran, “Teknolojik gelişmeler girişimciliği de değiştirdi, dönüştürdü. Eskiden iş kurabilmek için bir fikrin yanında belli bir sermayenizin de olması, en azından bir dükkan, bir masa, bir sandalye sahibi olmanız gerekiyordu. Günümüzde yenilikçi, girişimci fikirleri hayata geçirmek için bir bilgisayar ve hatta bir cep telefonu yeterli oluyor. Bir teknolojik gelişme bazen girişimciliği destekleyen, girişimcinin rekabetini artıran bir unsur olurken, bazen de bizzat kendisi yeni bir girişimin konusu haline geliyor. Girişim 23'ün son yıllarda birbirinin vazgeçilmezi haline gelen girişimcilik ve teknoloji konularını bir etkinlik altında buluşturmasını çok kıymetli buluyorum” diye konuştu.