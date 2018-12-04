Girişimci kadınlarla tam destek

Türkiye'nin ilk mor bayrak sahibi yerel yönetimi Çankaya Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile UR 2430. Bölge Federasyonu Dönem Başkanı Altan Arslan arasında imza altına alınan 'Girişimci Kadınlar Projesi'yle, kadınların iş gücüne katılımına tam destek verilecek.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Belediyesi Hizmet Binası'nda imzalanan projeye ilişkin, “Kadınların istihdamda yer alabilmeleri, özgürleşebilmeleri ve sosyal yaşam içinde var olabilmeleri açısından çok önemli. Kadınlara ikinci sınıf vatandaş gibi davranılmasının önüne bu tip projelerle geçilebileceğine inanıyorum" ifadelerinde bulundu.

Ortakları arasında Başkent Üniversitesinin de bulunduğu GİKA ile girişimci kadınlara yol göstermek, gerekli donanımı sunmak amaçlanıyor. Kadınların el emeği ürünlerini e-ticaret sitesi kanalıyla ülke genelinde pazarlayabilmelerinin amaçlandığı projeyle, 1000 kadına destek verebilmek hedefleniyor. İlk etapta, şimdiye kadar Çankaya Belediyesi stantlarında el emeği ürünlerini satışa çıkaran kadınların yer alacağı projede, girişimcilik, dijital teknoloji kullanımı, sosyal medya, e-ticaret portalı üzerinden satış ve pazarlama teknikleri gibi başlıklarda eğitimler verilecek. Marka oluşturma, elektronik ticarette mali yükümlülükler ve hukuki sorumluluklar, kredi ve hibe destek imkanları gibi konularda da çalışmaların yapılacağı projeyle, kadınların emeğe dayalı sermayelerini ticari kazanca çevirebilmelerinin yolu açılacak.