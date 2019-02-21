Girişimcilik Eğitim Seminerleri dizisinin ilki ATO'da gerçekleşti

Seminerlerin ilki “Yeni Dönem Girişimcilik Desteği” başlığıyla ATO Meclis Salonunda yapıldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO), girişimci adayları ve girişimcilerin, iş yaşamında ihtiyaç duyacakları konularla ilgili bilgilenmelerini sağlamak amacıyla “Girişimcilik Eğitim Seminerleri”ne başladı. Seminerlerin ilki “Yeni Dönem Girişimcilik Desteği” başlığıyla ATO Meclis Salonunda yapıldı. Seminerin açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, Türkiye'nin nüfusunun yüzde 51'inin 30 yaşın altında olduğuna dikkat çekerek, “Bu müthiş bir güç, müthiş bir insan sermayesidir. Doğru kullanır, doğru yönlendirebilirsek başarılı sonuçlar ortaya çıkartabiliriz” dedi.

Türk toplumunun girişimciliğe hevesli olduğuna dikkat çeken Karakuş, ATO olarak girişimci gücü cesaretlendirmek için girişimciliği desteklemeye özen gösterdiklerini söyledi. ATO olarak KOSGEB ile protokol imzaladıklarını ve uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenlediklerini aktaran Karakuş, 2018 yılında düzenlenen eğitimlere 460 kişinin katıldığını bildirdi. Karakuş, ATO'da uygulamalı girişimcilik eğitimi alan her 100 kişiden 25'inin işletme kurduğunu söyledi. ATO olarak ayrıca Oda üyelerinin devletin verdiği destekler hakkında bilgi alması için “ATO Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi”ni kurduklarını da ifade eden Karakuş, “Bu merkezle üyelerimizin teşvik ve hibelerle ilgili tek bir adresten bilgi, rehberlik ve yönlendirme hizmeti almalarını sağladık” diye belirtti.

Açılış konuşmasının ardından KOSGEB KOBİ Uzmanı Saliha Kurt ile Bireysel Genç Girişimci Programı (BIGG) TÜBİTAK Uygulayıcı Kuruluşlarından TOBB ETU Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik Merkezi Müdürü Şevket Kürkçüoğlu, katılımcılara girişimci destekleri hakkında sunum yaptı. Seminerde ayrıca KOSGEB desteğiyle işletmelerini kuran Asu Yılmaz ve Batu Ersu katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Eğitim sonunda sertifika verilecek

ATO'nun Girişimcilik Eğitim Seminerleri dizisi 7 hafta boyunca devam edecek. Girişimcilik Eğitim Seminerleri'nin ikincisi, 26 Şubat 2019 tarihinde 'Şirket Kuruluş İşlemleri ve Temel Hukuki Süreçler', üçüncüsü 1 Mart 2019 tarihinde, ‘Planlama Stratejik Yönetim', dördüncüsü 7 Mart 2019 tarihinde ‘Fikri Mülkiyet Hakları', beşincisi 14 Mart 2019 tarihinde ‘Yeni Dönem Pazarlama Trendleri', altıncısı 19 Mart 2019 tarihinde ‘E-Ticaret' ve eğitimlerin sonuncusu ise 27 Mart 2019 tarihinde ‘Finansal Yönetim' başlığıyla gerçekleştirilecek. Eksiksiz olarak asgari 5 seminere devam eden katılımcılara program sonunda eğitim katılım belgesi verilecek.