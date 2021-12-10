GMK Devlet Hastanesi “mesleki ve çevresel” hastalıklar alanında hizmet vermeye başladı

Ankara'da mesleki ve çevresel hastalıklara özel hizmet vermek amacıyla yeniden yapılandırılan Gazi Mustafa Kemal (GMK) Devlet Hastanesi, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi adıyla hizmet vermeye başladı.

Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi, Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'ne taşınmasının ardından "Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi" ismiyle hizmet vermeye başladı. Hastanenin yatılı meslek hastalıkları servisi ile toksikoloji laboratuvarının açılış törenine katılan Ankara Valisi Vasip Şahin, merkezin Türkiye'nin en büyük ve referans meslek hastalıkları hastanesi olduğunu belirterek, yeni yerinde çok daha iyi imkanlarda hastalara hizmet vereceğini söyledi. Vali Şahin, Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma ve hastane çalışanları ile açılış kurdelesini keserek, merkezin sağlık çalışanları ve hastalar için hayırlı olmasını diledi.

Tanı ve tedavi süreçlerini multidisipliner yürüten önemli bir merkez

Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi, Türkiye'de meslek hastalıkları tanı ve tedavi süreçlerini cildiye, dahiliye, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi, üroloji ve meslek hastalıkları uzmanlıkları ile beraber multidisipliner yürüten önemli bir merkez olma özelliğini taşıyor. Hastaneye meslek hastalığı yönünden araştırılmak üzere seramik, otomotiv, akü, maden, mobilya, makine bakım, metal ve sağlık gibi pek çok farklı sektörden dökümcü, kaynakçı, madenci, boyacı, operatör, diş teknisyeni, laborant ve benzeri görevlerde yer alan çalışanlar başvuruyor.

Toksikoloji Laboratuvarı tanı ve tedavide büyük öneme sahip

Biyolog Fatma Şafak, Toksikoloji Laboratuvarı'nın meslek hastalıklarının tanı ve tedavisinde büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Ayrıca yetişkin vakalarda mesleki, çevresel toksik ajanlara ve ağır metallere maruziyet sonrası gerekli olan şelasyon tedavisi de Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde yapılıyor.