Göç gündeminin yeni adresi “Kırlangıç Dergi” yayında

Ulusal ve uluslararası arenada göç alanında gerçekleşen önemli gelişmeler, göç yönetimi uygulamalarının detayları, farklı kültürlerden esintiler, uyum hikayelerinin yer aldığı Kırlangıç Dergi'nin ilk sayısı yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde yayımlanan Kırlangıç Dergi, göç ile yolları kesişen herkesi ilk sayısını okumaya davet ediyor. Üç ayda bir çıkarılacak dergi, göç olgusunu ve Türkiye'de göç yönetiminin bileşenlerini, uyum politikası uygulamalarını, ülkemizdeki yabancı kültürlerin geleneklerini ve daha birçok konuyu okuyucusuna aktarıyor. İlk sayısında dergi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ağırladı. İlk sayıda “Uyum bize umut veriyor” diyerek okuyuculara seslenen Bakan Soylu, Türkiye'de uygulanan uyum aktivitelerini aktarırken bu aktivitelerin huzur atmosferinin oluşturulmasındaki öneminin altını çizdi.

Derginin kapak konusu: Uluslararası Göç Filmleri Festivali

Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü ise Türkiye'deki göç yönetiminin genel hatlarına ve tarihine değindiği yazısında, “Hedefimiz Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün ortaya koymuş olduğu üstün performansı daha da ileriye taşımak” ifadelerini kullandı.

Kırlangıç Dergi'nin kapak konusu ise Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı ve katılımlı tematik film festivali Uluslararası Göç Filmleri Festivali gündemdeki en üst sırada yerini koruyor. Dünyayı saran ve derinden etkileyen pandemi nedeniyle çevrimiçi (online) ve canlı olarak gerçekleşen festivalin tüm detayları ve bu gibi kültürel aktivitelerin uyum sürecindeki kritik rolü de Kırlangıç Dergi'nin ilk sayısında okuyuculara sunuluyor.

2013 yılından beri hem Türk halkının hem de yabancıların huzuru için insani çözümler bulmak amacıyla var gücüyle çalışan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Kırlangıç Dergi ile doğru bilinen yanlışları açıklamayı, göç gündemindeki önemli gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmayı ve bunu göç konusunda uzmanlaşmış kişilerin yorumlarıyla gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Kırlangıç Dergi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi www.goc.gov.tr adresinde Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle dijital olarak yayında okuyucularını bekliyor.