Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden "insan odaklı" 8 yıl

Müdürlük bu sene 8'inci kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2013 yılından bu yana insan odaklı milli politikası ile ulusal ve uluslararası mevzuatlar çerçevesinde yabancıların göç alanına ilişkin tüm iş ve işlemlerini yürütüyor. 11 Nisan 2021 tarihi itibariyle 8'inci kuruluş yıldönümünü kutlayan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, insan odaklı çalışmalarını hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor.