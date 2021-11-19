İhlas Haber Ajansı

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Göçük altından çıkarılan baba kız toprağa verildi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir binada yaşanan patlama sonrası göçük altında yaşamını yitiren baba ve kız toprağa verildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada yaşanan patlama sonrası göçük altında yaşamını yitiren baba ve kız toprağa verildi.


Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda meydana gelen patlamada 3'ü ağır 4 kişi yaralanmış ve 1'i çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmişti. Patlama sonrası göçük altında cansız bedenlerine ulaşılan baba kız, Muhammed Kahtan (35) ve Melek Kahtan'ın (2) cenazesi Ortaköy Mezarlığına ikindi namazını müteakiben defnedildi.


Edinilen bilgiye göre, göçük altından yaralı olarak çıkartılan anne Zihne Kahtan'ın durumunun da iyi olmadığı öğrenildi.

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