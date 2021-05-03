Göğüs kafesi açılmadan yapılan kalp ameliyatı iyileşme süresini 10 güne indirdi

Dr. Neyyir Tuncay Eren, “Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yapılabilen küçük kesi ameliyatlarında, artık göğüs kafesini açmaya gerek yok” dedi.

Erişkinlerde en sık uygulanan kalp ameliyatlarından birinin koroner bypass olduğunu kaydeden Medicana International Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Neyyir Tuncay Eren, teknolojik gelişmelere bağlı olarak birçok kalp ameliyatının göğüs kafesinin önden açılmadan yapılabildiğini söyledi. Artık küçük kesiler ile yapılan kalp ameliyatları sonrasında hastaları ortalama 3-4 günde taburcu edebildiklerini dile getiren Prof. Dr. Eren, göğüs kafesi önden açılarak yapılan kalp ameliyatlarından sonra kemiğin iyileşmesine paralel olarak 45-60 gün arasında iyileşme gösteren hastaların, yeni teknik ile 10 günde normal yaşantılarına dönebildiğini vurguladı.

“Küçük kesi ameliyatlarında, artık göğüs kafesini açmaya gerek yok”

Koroner bypass ameliyatlarının genellikle göğüs kafesinin önden açılarak yapıldığını anlatan Eren, bu ameliyatların artık küçük kesiler açılarak yapılabildiğine dikkat çekti. Eren, “Küçük kesilerle yapılan kalp ameliyatlarına artık koroner bypass ameliyatları da eklendi. Bypass ameliyatı ihtiyacı olan hastaların yüzde 70'inde ameliyat meme üzerinden yapılan küçük bir kesi ile gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca bu ameliyatlarda bacak damarlarının sıklıkla kullanılmaktadır. Bu damarları kullanmak için bacakta damar boyutunda kesi yapılması gerekiyordu. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yapılabilen küçük kesi ameliyatlarında, artık göğüs kafesini açmaya gerek yok. Bacaktan damar almak gerektiğinde ise bunu 2 santimetrelik kesilerle endoskopik yolla yapabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Koroner bypass ameliyatlarında özelikle kilolu hastaların bacaklarında yapılan kesiler neticesinde oluşan yaraların uzun sürede iyileştiğini hatırlatan Prof. Dr. Eren, endoskopik yolla yapılan uygulama sayesinde iyileşme sürelerinin kısaldığına dikkat çekti.

“Genellikle 10 gün içinde normal yaşantısına döner”

Küçük kesi ile yapılan ameliyatlarda iyileşme sürecinin hızlı olduğunu vurgulayan Eren, “Bypass ameliyatlarında göğüs kemiği kesildikten sonra kemiğin iyileşme süresi ortalama 45-60 gündür. Bu süre zarfında hastanın kemiğe yük bindirici hareketlerden kaçınması gerekir. Yatarken sağa sola dönmemeye dikkat etmelidir. Halbuki birçok insan sırt üstü yatmaya alışkın olmadığından bu süreçte bazı sıkıntılar yaşayabilmektedir. Küçük kesilerle yapılan ameliyatlarda hasta ortalama 4 gün içinde taburcu edilir. Yan yatabilir. Genellikle 10 gün içinde normal yaşantısına döner” diye konuştu.