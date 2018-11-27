Gökçeada'da fenalaşan vatandaş için Deniz Kuvvetleri helikopteri seferber oldu

Deniz Kuvvetlerine ait helikopter, Gökçeada'da fenalaşan bir vatandaş için havalandı. Fenalaşan hasta, helikopterle Çanakkale'de bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Gökçeada'da kalp rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi görürken fenalaşan vatandaşımızın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen helikopterle Çanakkale'de bir hastaneye tahliyesi sağlanmıştır" denildi.