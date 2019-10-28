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Gökyüzü tutkunları bir araya geldi

Mamak Belediyesi ve Türk Hava Kurumunun ortaklaşa düzenlediği "Mamak Model Uçak ve Havacılık Festivali" gökyüzü tutkunlarını bir araya getirdi.

Mamak Belediyesi ve Türk Hava Kurumunun ortaklaşa düzenlediği "Mamak Model Uçak ve Havacılık Festivali" gökyüzü tutkunlarını bir araya getirdi.


Ortaköy'de bulunan Mamak Belediyesi Model Uçak Pisti'nde düzenlenen festivalde gökyüzü renk renk model uçaklarla şenlendi. Model uçaklarla yapılan akrobasi şovlar seyircilerden büyük alkış aldı. Festivalin sonunda ise model uçak kullanıcılarına Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci tarafından sertifika verildi.



Mamak'ta bir ilk


Model Uçak ve Havacılık Festivali'nin Mamak'ta ilk defa gerçekleştirildiğini ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Havacılığın önemini her geçen gün artıyor. İHA ve SİHA gibi yeni nesil insansız hava araçlarını uçuran pilotların başlangıç noktaları model uçaklar aslında. Bizlerde model uçak tutkunları için hazırlamış olduğumuz pistte, daha kontrollü bir alanda onların hem eğitim yapmalarını hem de keyifli vakit geçirmelerine olanak sunuyoruz” dedi.


Festival sonrası model uçak pilotları Ankara'da ilk defa böyle bir festivalin yapıldığını ifade ederek buna imkan sunan Mamak Belediyesine teşekkür etti.

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