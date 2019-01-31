Gölbaşı Belediye Başkan adayı Şimşek: “Mutlu Gölbaşı için el ele vereceğiz”

Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, mutlu bir Gölbaşı için sefere çıktıklarını söyledi.

Cumhur İttifakı ve MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, geçmişte ilçeye hizmet eden belediye başkanlarını ziyaretleri kapsamında eski Belediye Başkanlarından Erdal Eren ve Cevdet Kara ile görüştü. Şimşek, eski başkanların yanı sıra Gölbaşı'na emek verenleri tecrübelerinden faydalanmak adına ziyaret etmeye gayret gösterdiğini söyledi. Şimşek, “31 Mart mahalli seçimleri öncesinde Gölbaşımıza hizmet verenlere vefa ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bu görüşmelerde kendilerinin tecrübelerinden faydalanmak adına istişarede bulunduk. Her şey şüphesiz mutlu bir Gölbaşı için diyoruz. Bunun için de Gölbaşımıza emek veren, Gölbaşıımıza değer verenlerle el ele ilçemizi geleceğe taşımak istiyoruz” dedi.