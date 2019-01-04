Gölbaşı Belediye Başkan adayı Şimşek seçim çalışmalarına başladı

Hacıbayram Veli Camii'nde kıldığı sabah namazı sonrası beraberindeki heyetle birlikte Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, cuma namazını da doğup büyüdüğü mahallesi Yavrucuk'ta kıldı. Cuma namazı sonrası hemşehrileriyle sohbet eden Şimşek, dualar eşliğinde kurban kestirdi. Ramazan Şimşek, daha sonra babasının mezarını ziyaret etti. Şimşek, 31 Mart yerel seçimleri çalışmalarına dualarla başlangıç yaptıklarını belirterek, kampanya sürecinde çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını ve tüm Gölbaşı halkı ile kucaklaşacaklarını söyledi.