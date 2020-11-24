Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ortaokul öğretmeniyle buluştu

Ortaokul matematik öğretmenine 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ortaokul günlerine döndü. Ortaokulda öğrencisi olan Ramazan Şimşek'i karşısında gören matematik öğretmeni İlhan Çelik, öğrencisinin belediye başkanı olarak hizmet vermesinden dolayı duyduğu mutluluğu ve gururu anlatarak “Belediye Başkanı olman eğitimci olarak bizleri ve beni çok gururlandırdı. Çok heyecanlıyım sizinle karşılaşmak beni çok gururlandırdı. Ne kadar duygulandırdınız beni. İyi ki varsınız. Bir eğitimci olarak sizlerin başarıları beni gururlandırıyor” dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise her fırsatta öğretmenine olan sevgisini ve minnetini dile getirdiğini söyleyerek “Öğretmenim biz sizden memnunuz. Sizin sayenizde vatan, bayrak, millet, ezan sevgisini öğrendik. Sizlerden öğrenmiş olduğumuz bilgiler ışığında vatanımıza, milletimize, ilçemize ve ülkemize çalışmaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız. Her zaman büyük minnetle sizden bahsederim. Sizin sayenizde muhasebeci oldum şimdi de belediye başkanı” ifadelerini kullandı.