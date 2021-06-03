Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için kurulan GÖLBİS'i test etti

Çok yakında halkın hizmetine açılacak olan sistem hakkında bilgi veren Başkan Şimşek “Gençlerimizi, vatandaşlarımızı ve Ankara Belediye Başkanlarımızı bisiklet sürmeye Gölbaşı'na davet ediyorum” dedi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından, sağlıklı ve çevreci ulaşım şekli olan bisikletin kent içi kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla kurulan GÖLBİS projesi ile bisiklet kiralamak isteyenler istedikleri GÖLBİS istasyonundan kiralama yaparak istedikleri istasyona bisikletleri bırakabilecek. Yakında hizmete geçecek projeye 16 bisiklet ve 2 istasyon ile başlanıyor.

Gölbaşı'nda hayata geçen Akıllı Bisiklet Projesi GÖLBİS'i test eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, projenin yakında vatandaşların hizmetinde olacağını kaydetti. Ankara'da ilk olan hizmetleri vatandaşlar ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Şimşek, “Sistemi kurarak hayata geçirdiğimiz GÖLBİS ile bisiklet kullanımını daha da yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. İstasyonlarımızı ilk olarak Atatürk Sahil Park ve Vilayetler Evi'ne kurduk. 56 kilometrelik bisiklet yolunun tamamlanmasının ardından istasyon sayımızı arttıracağız. GÖLBİS sayesinde toplu ulaşım üzerindeki yükü azaltacak, trafiğin bir nebzede olsa hafiflemesine, daha çevreci bir ulaşım aracına vesile olacağız” dedi.

Birleşmiş Milletler tarafından 3 Haziran'ın "Dünya Bisiklet Günü" ilan edildiğini de anımsatan Başkan Ramazan Şimşek gençlere çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“3 Haziran 'Dünya Bisiklet Günü' vesilesiyle, GÖLBİS projemizi açıklamak isterim. Gölbaşı Belediyesi olarak gençlerimize sporu aşılamak ve göl kenarında sağlıkla spor yapabilmelerini sağlamak en önemli gayemiz. Gölbaşımızın doğasına uygun hem Ankaralı hem de misafirlerimizin bu bölgede bisiklete gösterdikleri önemin farkına vararak bu işe başladık. Bisikletlerimizin kurulumu hala devam ediyor. 4-5 noktada hizmet vereceğiz. GÖLBİS, sağlık açısından da çok güzel ve önemli. Ankara'da da bu projeyi başlatan ilk belediyeyiz.”

Ramazan Şimşek, salgın döneminde gençlerin evlerinde çok sıkıldığını belirterek, “Artık normalleşmeye döndük. Bu normalleşme sürecinde de inşallah gençlerimize hediye vermiş oluruz. Gençlerimiz Gölbaşımızda rahatlıkla bisiklet sürebilir, sporlarını yapabilirler. Bisikleti olmayan kardeşlerimiz için de bu uygulamanın mutluluk getireceğini düşünüyoruz. Yaşanabilir bir Gölbaşı için elimizden gelen çalışmayı ve mücadeleyi gösteriyoruz. Sadece gençlerimiz için değil bütün halkımızı Mogan Gölü kenarında GÖLBİS'e davet ediyorum. Ayrıca buradan Ankara belediye başkanlarıma şunu söylüyor, başta Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye meydan okuyorum. Gelin hep birlikte Gölbaşı'nda bisiklete binelim” diye konuştu.

Sisteme dair bilgiler de paylaşan Başkan Ramazan Şimşek “Farklı kiralama sistemi mevcut. Bunlardan ilki mobil uygulamalar sayesinde. Telefonunuza indireceğiniz uygulama ile kiralama yapılabilecek. Bir diğer yöntem ise abonman kart sistemi. Vatandaşlarımız kartları abone noktalarından temin ederek, içine para yükleyip kiosklara okutarak kiralama sağlayabilecek, 20 saniye içinde bisiklet temin edilebilecek. Kredi kartı ile kiralama ise sunmuş olduğumuz bir diğer alternatif. Özellikle yerli ve yabancı turistler için bu sistem kolay olacak. Aynı zamanda IOS ve Android telefonlardan GÖLBİS uygulamasını indirerek QR kod ile de kiralama yapabilecek vatandaşlar” dedi.