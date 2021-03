Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek kadın çalışanlarla bir arada

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait serada üretilen çuha çiçeğini ve UYUM öğrencileri tarafından yapılan karo çalışmasını kadınlara takdim eden Başkan Ramazan Şimşek “Tarihimiz boyunca yaptıkları mücadele, fedakârlık ve başarıları ile örnek olan, aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin temsilcisi ve koruyucusu, şefkatin ve özverinin sembolü olan Türk kadınlarının, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.

Gölbaşı Belediyesi olarak kadın çalışan sayısının arttırılması yönünde çalıştıklarını ve kadınlara meslek edindirebilmek adına hayata geçirdikleri kursları hatırlatan Başkan Ramazan Şimşek “Kadınlarımızın hayatın bütün alanlarına etkin şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak, her tür ayrımcılığa karşı mücadele etmek, ortak sorumluluğumuzdur. 2021 yılında hala kadınlarımızın şiddete maruz kaldığını konuşuyor olmak bizleri derinden yaralıyor. Kadın cinayetlerini, kadına yapılan her türlü şiddeti bütün kalbimle lanetliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi ‘Dünyada her şey kadının eseridir' bizler de bu ilkeyi yol haritamızı belirleyecek her zaman kadınlarımızın yanında olacağız” diyerek sözlerini noktaladı.