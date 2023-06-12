Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, selden etkilenen Yaylabağ Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Yoğun yağışın etkilediği Yaylabağ Mahallesi'nde Gölbaşı Belediyesi'nin yaptığı çalışmalara, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de katılarak incelemelerde bulundu.

Selden etkilenen Yaylabağ Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şimşek, yaşanan her türlü zorlukta Gölbaşı halkının yanında olduklarını belirterek, “Zararların giderilmesi ve onarılması noktasında ilk andan itibaren ekiplerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Dün, bugün, yarın; her zaman sahada, vatandaşlarımızın yanındayız. Selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.