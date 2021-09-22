Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten Gölbaşılı çocuklara hediye

Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile okullarına dönen öğrencileri ziyaret eden Başkan Şimşek, suluk hediyesi ile öğrencileri mutlu etti. Altı okulda toplam bin 230 adet suluk dağıtıldı. Tamamen hijyen koşullarına uygun üretim ve paketleme aşamalarından geçen suluklar, maske ve mesafe kuralına uygun şekilde yapılan dağıtım ile öğrencilerle buluştu.

Öğrencilerin sağlığını ve mutluluğunu her daim ön planda tuttuklarının altını çizen Başkan Şimşek, “Çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onları ve ailelerini mutlu etmek, küçük dahi olsa bu mutlulukta pay sahibi olmak tek gayemiz. Bizler Gölbaşı Belediyesi olarak, yeni eğitim öğretim yılında çocuklarımıza bir hediye vermek istedik. Normalleşme sürecinin en verimli şekilde ilerlemesi ve çocuklarımızın sağlığının korunması çok önemli. Öğretmenlerimiz ve sorumlularımız bunun için elinden geleni yapıyor. İnşallah ülkemiz ve ilçemiz için her şey yolunda gider ve çocuklarımız tekrar okullarından ayrılmak zorunda kalmaz” ifadelerini kullandı.